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فن

اول رد فعل من شيماء سيف وإيمان العاصي على مشاركة ملك أحمد زاهر ببطولة فيلم فارس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

شاركت الممثلة ملك أحمد زاهر متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بمجموعة من الصور لها من اول ايام تصوير فيلم الفارس

وعلقت ملك زاهر على الصور التي ظهرت فيها بجوار والدها والفنان حسين فهمي وعلقت قائلة "بسم الله الرحمن الرحيم فيلم الفارس يارب اكتبلنا النجاح ".



وانهالت عليها التعليقات من نجوم الفن منهم شيماء سيف التي علقت "مبروك يا حبيبتي بالتوفيق يارب " وعلقت ايمان العاصي قائلة "مبروك يا روح قلبي ".



وتشارك الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر والدها في فيلم "الفارس" الذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.

وتجسد دور شقيقته ضمن الأحداث، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة بعد اختيار الابطال المشتاركين في العمل، وحتى الآن انضم الفنان حسين فهمى إلى أسرة الفيلم وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف.

فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

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