جامعة حلوان في أسبوع... تنظم دورة إعداد معلم اللغة العربية... تناقش سبل الارتقاء بالبحث العلمي.. وتطلق مسابقة جديدة عن "الابتكار الأخضر"

وقد شاركت جامعة حلوان ممثلة في كلية الفنون التطبيقية ونادي ريادة الأعمال بالجامعة مع مؤسسة أضواء المستقبل في مسابقة الابتكار الأخضر دائرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والاستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة أيمان أبو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، و الدكتور وليد شعبان مصطفى خبير التدريب والتأهيل للمشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال.





ينظم المسابقة مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية تحت إدارة الاستاذ سامح إدوارد مدير عام المؤسسة، والمهندس احمد الجابري ممثل مركز الريادة التابع للمؤسسة وعضو اللجنة الأستشارية وإشراف الأستاذ عماد عزيز مدير مشروع الحياة فرصة 2 بمؤسسة أضواء المستقبل للتنمية، بمشاركة الرعاة الرسمين للمسابقة وهما وزارة التضامن الاجتماعي ويمثلها مهندسة هبة إدريس ووزارة البيئة ممثلة في دكتورة رحاب يوسف ودكتور إسلام محمد.



