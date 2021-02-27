جامعة حلوان في أسبوع... تنظم دورة إعداد معلم اللغة العربية... تناقش سبل الارتقاء بالبحث العلمي.. وتطلق مسابقة جديدة عن "الابتكار الأخضر"

- تعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان يطلق دورات لدعم البحث العلمي
- "الابتكار الأخضر".. مسابقة جديدة فى جامعة حلوان
- جامعة حلوان تناقش سبل الارتقاء بالبحث العلمي
- جامعة حلوان تنظم دورة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين والمهتمين، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.
حيث قد اعلن مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي “Cult-HeEd” بجامعة حلوان عن إطلاق سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصه في الفتره من فبراير - ابريل 2021 ، تتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، ويتم تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية.
وتخاطب المحاضرات الطلاب والباحثين والمهتمين بمجالات التراث والمتاحف والعاملين في الموسسات التراثيه والثقافيه المختلفه والجمهور بشكل عام.
وقد شاركت جامعة حلوان ممثلة في كلية الفنون التطبيقية ونادي ريادة الأعمال بالجامعة مع مؤسسة أضواء المستقبل في مسابقة الابتكار الأخضر دائرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والاستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة أيمان أبو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، والدكتور وليد شعبان مصطفى خبير التدريب والتأهيل للمشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال.
ينظم المسابقة مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية تحت إدارة الاستاذ سامح إدوارد مدير عام المؤسسة، والمهندس احمد الجابري ممثل مركز الريادة التابع للمؤسسة وعضو اللجنة الأستشارية وإشراف الأستاذ عماد عزيز مدير مشروع الحياة فرصة 2 بمؤسسة أضواء المستقبل للتنمية، بمشاركة الرعاة الرسمين للمسابقة وهما وزارة التضامن الاجتماعي ويمثلها مهندسة هبة إدريس ووزارة البيئة ممثلة في دكتورة رحاب يوسف ودكتور إسلام محمد.
تهدف المسابقة لدعم ابتكارات ونماذج مشروعات إعادة التدوير للشباب تحت مظلة وشعار «الابتكار الأخضر»، وكذا دعم الشباب المشارك وتوظيف طاقاته نحو هدف واحد في ظل استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.
و تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الاون لاين حول موضوعات داعمة للابحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح و الارتقاء بالمستوى البحثى ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.
تتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، حيث يجري تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية.
كما تخاطب هذه المحاضرات الطلاب والباحثين والمهتمين بمجالات التراث والمتاحف والعاملين في المؤسسات التراثية والثقافية المختلفة والجمهور بشكل عام.
نظمت كلية التربية جامعة حلوان دورة تدريبية أون لاين بعنوان إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،
أدار الدورة في اليوم الاول الاستاذ الدكتور شاكر عبد العظيم استاذ المناهج و طرق تدريس اللغة العربية و اليوم الثاني الأستاذة الدكتورة جيهان عمارة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والدكتورة فاتن العربي مدرس المناهج وطرق التدريس وادار اليوم الثالث الأستاذ الدكتور خالد عبد العظيم استاذ المناهج و طرق تدريس اللغة العربية.