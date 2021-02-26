رئيس البرلمان العربي: نقلة غير مسبوقة في التنمية الشاملة في البحرين





أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، والتي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة، مثمنًا الإصلاحات الواسعة التي حققتها مملكة البحرين خاصة في مجال حقوق الإنسان بعد مرور عقدين على إطلاق ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لملك مملكة البحرين، الذي مثَّل نقلة نوعية في بناء دولة ديمقراطية حديثة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬





وفي هذا السياق، أشاد رئيس البرلمان العربي بالخطوات الهامة التي أعلن عنها ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة خلال لقائه مؤخرًا مع رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية، بشأن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وخاصة ما يتعلق بتأكيد سموه على أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة، والتطلع إلى ‬تبني‭ ‬برنامج‭ ‬لمراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬لحماية‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي، فضلًا عن تطوير قانون الصحافة حفاظًا على حرية الكلمة والتعبير التي كفلها الدستور.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬





وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحديث الشامل والصريح الذي أدلى به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية، شكَّل خارطة طريق واضحة تلبي تطلعات الشعب البحريني في مختلف المجالات، مشيدًا بحرص ولي العهد على بناء جهاز إداري فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية، وذلك من خلال ضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية، فضلًا عن اهتمام سموه بإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء المجتمع البحريني، استنادًا إلى معايير الكفاءة والولاء للوطن.





وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اهتمام ولي العهد‭ ‬رئيس مجلس الوزراء بتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬لضمان‭ ‬جودتها‭ ‬واستدامتها‭ ‬وفق‭ ‬متطلبات‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل، يعكس رؤيته الثاقبة بأن الاستثمار في المواطن البحريني يمثل الثروة الوطنية اللازمة لبناء مستقبل الأجيال القادمة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬







