ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض الفيلم المغربي "ميلوديا المورفين" في سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:41 م
ميلوديا المورفين
ميلوديا المورفين
Advertisements
آيه عاطف
يعرض الفيلم المغربي "ميلوديا المورفين" للمخرج هشام آمال مساء اليوم الجمعة في سوريا، وذلك ضمن جولة عروضه عربيا، حيث سبق وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول سعيد الطاير، الملحن الموهوب والمشهور، والذي يتعرض في أحد الأيام لحادث سير، وبسبب إصابته في الرأس، يفقد الذاكرة لمدة محدودة، ويستطيع بعدها استعادة ذكرياته تدريجيا خلال أيام، ولكنه يكتشف أنه لم يعد يتذكر كيف كان يؤلف موسيقاه، وأن الحادث أثر على الجانب الإبداعي في المخ.

الفيلم من تأليف، إخراج ومونتاج هشام آمال، وإنتاج شركة كارافان شركي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم المغاربة أبرزهم هشام بهلول، ياسمينة بناني، حسن بديدة وعبد الله بنسعيد. 

وهشام أمال مخرج، ومؤلف ومنتج مغربي، بدأ مسيرته بالعمل كسيناريست في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات لصالح القناتين الأولى والثانية المغربية، وفي سنة 2016 أنهى "ميلوديا المورفين" وهو فيلمه الروائي الطويل الأول كمخرج ومنتج، والذي حاز على جائزتي المونتاج والعمل الأول في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة وشارك في مهرجان دبي السينمائي ، ثم أعاد تقديم الفيلم بنسخة جديدة في 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة نجله.. تفاصيل فيلم لم يكمله المخرج حاتم علي

تفاصيل جنازة وعزاء المخرج حاتم علي في سوريا| خاص

الوداع الأخير للمخرج حاتم علي في سوريا .. فيديو

انطلاق الفيلم المكسيكي المُدللات في سينما زاوية

عرض دولي أول للسعودي القصير صلة في مهرجان تامبيري السينمائي بفنلندا

عرض الفيلم المغربي ميلوديا المورفين بـ صالة الكندي في سوريا

ترشيحاتنا

السعودية.. 3 مناطق تشهد أتربة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

بعد إصابته في مباراة إيفرتون.. ليفربول يعلن خضوع جوردان هندرسون لعملية جراحية

اتحاد الكرة يرصد راتبا كبيرا لخليفة محمود سعد فى الإدارة الفنية .. تعرف عليه

الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه تعيين حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الأهلي

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم سيسيه عقب انتهاء عقده مع الزمالك.. حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج

حدث ليلا.. 11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات.. 17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا.. تعرف على مواعيد قطارات السكك الحديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد إطلالات ريم سامي على السجادة الحمراء

باللون الأحمر.. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم