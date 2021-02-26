ثقافة الإسكندرية تناقش عظمة الحضارة الإسلامية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "المعالم الإسلامية شاهد علي الحضارة" بجمعية مدبر الأمور الخيرية ضمن نشاط بيت ثقافة القباري بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن مفهوم الحضارة وخصائص الحضارة الإسلامية، ومكانتها وكيف تجلت عظمة المعالم الإسلامية في مصر التي أثبتت براعة المصريين في مجالي العمارة والفنون، كما عقد قصر ثقافة الشاطبي ندوة بعنوان "قانون الجمعيات الأهلية" تحدث خلالها كل من د. إيهاب قطب ود. أحمد صالح عن كيفية توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي وشرح قانون العمل الاهلي رقم١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٠4، بالإضافة لمناقشة كتاب "على أسم مصر" للمؤلفة ريم أبو عيد، تحدثت خلاله زينب طه عن أهمية نهر النيل، تقسيم محافظات مصر، وملامح الحياة المصرية، وكذلك أشهر الحرف والصناعات المصرية، ومحاضرة بعنوان "التفكير بواسطة القبعات الست" تناولت خلالها معنى التفكير، كيفية استخدام القبعات الست وهي البيضاء، السوداء، الحمراء، الخضراء، الزرقاء والصفراء في التفكير وتنمية الفكر والإبداع.



