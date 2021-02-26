ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش عظمة الحضارة الإسلامية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "المعالم الإسلامية شاهد علي الحضارة" بجمعية مدبر الأمور الخيرية ضمن نشاط بيت ثقافة القباري بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن مفهوم الحضارة وخصائص الحضارة الإسلامية، ومكانتها وكيف تجلت عظمة المعالم الإسلامية في مصر التي أثبتت براعة المصريين في مجالي العمارة والفنون، كما عقد قصر ثقافة الشاطبي ندوة بعنوان "قانون الجمعيات الأهلية" تحدث خلالها كل من د. إيهاب قطب ود. أحمد صالح عن كيفية توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي وشرح قانون العمل الاهلي رقم١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٠4، بالإضافة لمناقشة كتاب "على أسم مصر" للمؤلفة ريم أبو عيد، تحدثت خلاله زينب طه عن أهمية نهر النيل، تقسيم محافظات مصر، وملامح الحياة المصرية، وكذلك أشهر الحرف والصناعات المصرية، ومحاضرة بعنوان "التفكير بواسطة القبعات الست" تناولت خلالها معنى التفكير، كيفية استخدام القبعات الست وهي البيضاء، السوداء، الحمراء، الخضراء، الزرقاء والصفراء في التفكير وتنمية الفكر والإبداع.

أقام القصر محاضرة بعنوان "التعريف باليوم العالمي للغة الأم" تحدث خلالها  ياسر أحمد محمد عضو جمعية حماة اللغة العربية بالقاهرة، عن الألفاظ الأعجمية فى لغتنا العربية وبعض الأمثال العربية القديمة ودلالاتها، كما نظم القصر اللقاء الأدبي الأسبوعي للأديب محمد عبد الوارث، بحضور الأديب د. مختار عطية وحوار حول رحلته الإبداعية، إدارته د. نجلاء نصير، كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة الأنفوشى أيضا لقاء مع الشاعر محمود بكري تناول الحديث عن رحلته الإبداعية وأهم أعماله الشعرية، أداره الشاعر جابر بسيوني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة الإسكندرية تناقش استراتيجيات تعديل السلوك

دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع بثقافة الأقصر

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

ثقافة القليوبية تناقش "الرمز والصورة عند أعلام الصوفية"

ثقافة الإسكندرية تناقش أهمية الوعي السياحي

قراءات ومناقشات أدبية وورش فنية بالمنيا

ترشيحاتنا

خلال شهر من التسجيل.. ننشر إجراءات التظلم بقانون الشهر العقاري الجديد

باللون الأحمر.. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير

روسيا تكشف عن تلقيها إخطار أمريكي قبل دقائق من قصف سوريا

وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية على سوريا

تحذير من مادة مسرطنة تستخدم في الفينو ونوع جبن.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. شاهد إطلالات ريم سامي على السجادة الحمراء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد إطلالات ريم سامي على السجادة الحمراء

باللون الأحمر.. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم