افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر غدا

اختتمت مؤسسة شفاء الأورمان التجهيزات النهائية لإحتفالية إفتتاح "مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال"، والتى تعتبر أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في صعيد مصر ليضاف لمنظومة شفاء الاورمان الطبية الكبيرة في علاج الاورام بالمجان بالصعيد، حيث يحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء ونجوم الوسط الفنى والرياضى ورجال الأعمال من كبار الداعمين لأول صرح مجانى فى الصعيد لعلاج الأورام فى الأقصر.





قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الصرح الطبى الجديد "مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال" بمحافظة الأقصر يقع بجوار مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالاقصر ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الاطفال، وداخل هذه العيادة سوف يتم تشخيص الحالات الجديدة ، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها

وأشار فؤاد إلى أن المستشفى الجديد سوف يعمل وفق احدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الاطفال وسوف يستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.





واوضح الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعى وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها ، وسوف يضم فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات فى مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.







