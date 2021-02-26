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ثقافة

المتحف المصري يكشف حقيقة تصوير قناع توت عنخ آمون خارج فاترينة العرض

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:15 م
قناع الملك توت عنخ
قناع الملك توت عنخ آمون
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محمد الاسكندرانى
كشفت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به، وأشارت إلى أن هذا إدعاء لا أساس له من الصحة، مؤكدة على أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الإنتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي. 

و أكدت على أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة ويتم رفض ذلك حفاظًا على هذا الأثر الهام والفريد.
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