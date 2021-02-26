ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استبعاد بيانيتش.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة إشبيلية غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة، استعباد البوسني ميراليم بيانيتش، بسبب عدم الجاهزية.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - إيناكي.

خط الدفاع: ألبا - فيربو - أومتيتي - مينجويزا - بيكيه - أورخوا - سيرجيو ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش - ديونج - بيدري - بويج - ماتيوش - موريبا.

خط الهجوم: ميسي  - جريزمان - ديمباي - برايثوايت - ترينكاو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. برشلونة يستدرج فالنسيا لاقتحام المربع الذهبي

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

ميسي يتسلم جائزة هداف الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

لم يفقد الوعي.. ابنة يوسف شعبان تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية

بعد تصدرها التريند.. شاهد إطلالات ريم سامي على السجادة الحمراء

تسبب في مصرع 14 شخصا.. صاحب مركب مريوط يواجه الحبس 7 سنوات

حكم عدم الاغتسال بعد العلاقة الزوجية.. اعرف رأي العلماء

هل النوم أثناء خطبة الجمعة ينقص أجر الصلاة أو يفسدها.. الإفتاء ترد

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في أمريكا قادرة على مواجهة اللقاحات المضادة

Advertisements

بعد اعتراضه على حكم مباراة الجونة.. تقرير أمين عمر يحسم موقف رمضان صبحي من العقوبة

محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا

الزمالك يضع شرطا صادما للموافقة على انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي نهائيا

قرار جديد من كريستال بالاس بشأن التعاقد مع مصطفى محمد

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم سيسيه عقب انتهاء عقده مع الزمالك.. حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج

صدام مصري وقمة نارية.. نتائج قرعة دور الـ 16 بـ الدوري الأوروبي

الأهلي يواجه فيتا كلوب الكونغولي باستاد القاهرة في 6 مارس

نادي النجوم يكشف حقيقة انتقال كريم فؤاد للنادي الأهلي.. فيديو

محمد فضل الله: الزمالك مهدد بعقوبات حال إصدار الرياضية الدولية حكما لصالح أتشيمبونج

اتحاد الكرة يرصد راتبا كبيرا لخليفة محمود سعد فى الإدارة الفنية .. تعرف عليه

لاعب فاقد الوعي .. سيارة إسعاف بدون مسعف تثير الرعب في مباراة مصرية.. ما الذى حدث ؟

صافرة مغربية لإدارة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد إطلالات ريم سامي على السجادة الحمراء

باللون الأحمر.. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم