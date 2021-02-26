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رياضة

حسين الشحات يهنئ مروان محسن بعيد ميلاده

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:26 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم

هنأ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صديقه بالفريق مروان محسن بعيد ميلاده ال 32

ونشر حسين الشحات عبر استوري بحسابه علي انستجرام، صورة له مع مروان محسن وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

يذكر أن  العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أكد على  الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب مع أبناء الرداء الأحمر يوم 6 مارس المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات خاصة إن الأهلي سيواجه فيتا كلوب باستاد القاهرة وتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الأمر والذي سيتولي بدوره الاتحاد الأفريقي ومسئولي الفريق الكونغولي .

وأضاف أن الأهلي يعمل بنظام مؤسسي كامل، وينتهي من كافة الأمور الخاصة به مبكرًا؛ لتجنب أي أزمة في اللحظات الأخيرة، وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع الكرة في هذا الشأن وتم إعلامهم بأن المباراة ستقام علي استاد القاهرة.

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