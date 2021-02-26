رفض الترشح لرئاسة مصر وابتعد عن السياسة.. محطات في حياة أحمد زويل

أبو كيمياء الفيمتو .. هكذا لقب الراحل أحمد زويل، عالم الكيمياء الذي عرفه العالم بعد حصوله على جائزة نوبل 1999، إلا أنه رحل بعد معاناة مع مرض السرطان، وتوفي عن عمر ناهز الـ70 عاما، وذلك في 2016، وأقيمت له جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحل اليوم ذكرى ميلاد أحمد زويل 26 فبراير، فقد ولد عام 1946 بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة، وفي سن الرابعة انتقل مع أسرته إلي مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك، والتحق زويل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعد حصوله علي الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.

سافر أحمد زويل إلي أمريكا لمواصلة دراسته في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا، بركلي (1974-1976).

بعدها انتقل زويل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منذ 1976، وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم حصل علي الجنسية الأمريكية عام 1982، وظل يتدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذًا رئيسيًّا لعلم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للينوس باولنغ الذي حصل على جائزة نوبل مرتين؛ الأولى في الكيمياء والثانية في السلام العالمي.

جائزة نوبل

في يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 1999 حصل أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه لكاميرا لتحليل الطيف تعمل بسرعة الفيمتو ثانية، وذلك في 21 أكتوبر 1999 ليصبح بذلك أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء.

أحمد زويل استطاع أن يدخل العالم في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تدركه لتمكنه من مراقبة حركة الذرات داخل الجزيئات أثناء التفاعل الكيميائي عن طريق تقنية الليزر السريع.

أبحاث أحمد زويل كانت سببًا في ميلاد ما يسمي بكيمياء الفيمتو ثانية واستخدام آلات التصوير الفائقة السرعة لمراقبة التفاعلات الكيميائية بسرعة الفيمتو ثانية، وقد أحدث ثورة في علم الكيمياء وفي العلوم المرتبطة به.

زويل والرئاسة المصرية





«أنا إنسان صريح.. وليس لي طموح سياسي، كما أنني أكدت مرارًا أنني أريد أن أخدم مصر في مجال العلم وأموت وأنا عالم.» .. هذا ما قاله العالم أحمد زويل مسبقًا حول علاقته بالسياسة ، فهو كان مكتفيًا بأبحاثه وعلمه فقط ولم يتطرق للمجال السياسي، إلا أنه بعد أحداث ثورة 25 يناير ، قد كثرت الأقاويل حول نية أحمد زويل الترشح لانتخابات الرئاسة لكن ذلك لم يحدث ، لكن زويل أعلن في مؤتمر صحفي عقده عقب استقبال رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري حينها له وقال "إنني لم أُفكر في تولي حتى أي منصب وزاري لأنني لا أرى نفسي في أي مسؤولية سوى مسؤولية البحث العلمي".