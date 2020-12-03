تعرف على وصية الراحل أحمد زويل لالتحاق الطلبة بالمدينة العلمية.. فيديو

قال مدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، قال الدكتور أيمن الشربينى، إن هناك اختبار للقبول قائم القدرات العلمية والتفكيرية للطالب، لافتًا غلى أن المهارات النفسية والثباتا لانفعالى للطالب هى الأساس للنجاح فى هذا الاختبار.





واضاف مدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، خلال لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أتحنا للطالب عمل ابحاث مع اساتذته وتطوير الأبحاث ورفع أماكنها، وكنات تلك هى وصية العالم الراحل أحمد زويل وهى توفير المناخ الذى يسمح للطالب الإبداع.





وتابع أن هناك طلبة لم يتخرجوا حتى الآن ولكن استطاعوا أن تكون أسمائهم بجانب أسماء أساتذتهم على أبحاث علمية عالمية ومهمة، وانتشرت فى أماكن كثيرة.





وأوضح أن من أهم الأبحاث والاختراعات التى تعمل عليها المدينة فى الوقت الحالى هى تطوير الخلايا الشمسية وتنمية قدراتها، وايجاد حلول لأمراض السرطان والكبد والفيروسات، والتقليل من مشكلات التلوث، والتركيز على الذكاء الاصطناعى.





وأشار إلى أن هناك شركات مع مؤسسات وكيانات نفيد المجتمع المصرى، ولدينا شراكات مع العديد من الهيئات العلمية للخروج بأبحاث جيدة.





قامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STIFA بتقديم دعم لإنشاء أول مركز للتميز العلمي لأبحاث وتحليل الأغذية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كأول مركز متخصص بمدينة السادس من أكتوبر، لتقديم خدمات الاختبارات السريعة والدقيقة لتحاليل المنتجات الغذائية والمائية والزراعية، وذلك وفقا لمعايير ISO بمبلغ وقدرة 17 مليون جنيه مصري، وذلك وفقا لرؤية مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية والصحية، حسبما ذكر البيان المرسل بتاريخ 1 ديسمبر.

ومن أهداف المركز الأساسية، هو إنشاء بنك وطني للسلالات الميكروبية وتطبيق استخدام لاقمات البكتريا " البكتريوفاج" ومنتجاته للسيطرة على مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء " المكافحة الحيوية" كمركز فريد ليس فقط في مصر، ولكن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك تحت قيادة الدكتور أيمن الشبيني مدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

حيث أعرب الدكتور أيمن الشبيني، مدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل والمدير والمؤسس لمركز التميز، عن سعادته بهذا التعاون والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والذي يعد خطوة هامة لتطوير البحث العلمي في مصر خاصة في مجال صحة وسلامة الإنسان، وأنه من المقرر أن يقوم المركز بدوره بصورة كاملة خلال عام كحد أقصى.





الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن الشبيني هو المدير المؤسس لمركز التميز العلمي ومدير عام المعاهد البحثية ويعمل أستاذا لعلوم الطب الحيوي بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز أبحاث الميكروبيولوجي والعلاج باستخدام البكتريوفاج بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما عمل الشبيني كزميل ما بعد الدكتوراه في عدد من الجامعات بما في ذلك جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، وجامعة كارديف في المملكة المتحدة، وكلية إيفرغرين ستيت في الولايات المتحدة، وقد هدفت أبحاثه إلى تحسين فهمنا لأسباب تلوث الأغذية من أصل حيواني بمسببات الأمراض البشرية.



