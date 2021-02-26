حساب جائزة نوبل الرسمي يحتفل بعيد ميلاد أحمد زويل.. ماذا كتب؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد عالم الكيمياء أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل 1999 في الكيمياء، فهو من مواليد 26 فبراير 1946.





الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع أنستجرام، أحيا ذكرى ميلاد أحمد زويل، حيث نشر صورة له اليوم، حيث بدأ يستعيد إنجازات زويل خلال مسيرته العلمية حتى حصوله على جائزة نوبل.





كتب الحساب الرسمي لجائزة نوبل عن زويل: "تخليدًا لذكرى مؤسس كيمياء الفيمتو أحمد زويل الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1946 .. في أواخر الثمانينيات، طور زويل الحائز على جائزة نوبل طرقًا لدراسة التفاعلات الكيميائية بالتفصيل، التفاعلات الكيميائية التي تلتقي فيها الجزيئات معًا بواسطة الذرات وتعيد تنظيمها في مركبات جديدة هي واحدة من أكثر العمليات الأساسية في الطبيعة".

وتابع: "ومع ذلك، يحدث هذا الانتقال بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يمكننا رؤيته بسهولة - في غضون جزء من الثانية، وواحد فيمتوثانية هو 0.000000000000001 ثانية ، وهو إلى الثانية كما في الثانية 32 مليون سنة ".





واستكمل الحساب الرسمي لجائزة نوبل: "باستخدام تقنية الليزر لإنتاج ومضات من الضوء يبلغ طولها بضع فيمتوثانية فقط، تمكن زويل من تصور هذه التفاعلات بالحركة البطيئة - ورؤية ما يحدث بالفعل عندما تنكسر الروابط الكيميائية وتتشكل روابط جديدة".