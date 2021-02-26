20 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رجب في المسجد الأقصى

أدى صلاة الجمعة ، اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، ما يقرب من عشرين ألف مصل، وسط إجراءات مشددة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أبوابه ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.









وألقى خطبة الجمعة اليوم من فوق منبر صلاح الدين الأيوبي في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى ، الشيخ يوسف أبو سنينة، خطيب المسجد الأقصى، على مسامع عشرين ألف مصل، والتي نبه خلال خطبته إلى تصعيد إجراءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن المدينة المقدسة ستبقى مهوى أفئدة المؤمنين في الدنيا، وذلك بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.





من ناحية أخرى أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، استمرارها بنشر الحراس والسدنة والمتطوعين على أبواب المسجد وفي الساحات لإرشاد المصلين وحثهم على الالتزام بالتباعد وأهمية ارتداء الأقنعة الوقائية خلال الصلاة والتواجد في المسجد، لحمايتهم من عدوى فيروس "كورونا".





وكانت قد شهدت مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي أعاقت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ونصبت حواجز عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة، فيما أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت حملة هوية الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى، كما احتجزت عددا منهم.



