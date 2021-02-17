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أخبار العالم

شاهد.. المسجد الأقصى وقبة الصخرة يكتسيان باللون الأبيض

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:04 م
الثلوج في المسجد
الثلوج في المسجد الاقصي
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محمود نوفل
شهدت  ساحات المسجد الاقصى المبارك لا سيما  قبة الصخرة تساقط الثلوج وهو ما أدي إلى تغطيتها باللون الأبيض. 

و تداول عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة القدس المحتلة مقاطع فيديو تظهر سقوط الثلوج. 

يشار الي ان الاراضي الفلسطينية تشهد  منخفضًا قطبيًا قويًا يمتد ل 3 ايام وفقًا للأرصاد الجوية وهو ما بدأ منذ مساء أمس الثلاثاء وتستمر حتى نهاية يوم الجمعة المقبل.

كانت الأرصاد الفلسطينية حذرت من منخفض جوي عميق  مصحوبًا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة أحيانًا. 

كما تهطل الأمطار بغزارة في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحيانًا

واشار الأرصاد الفلسطينية الي تساقط   الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في البلاد مع فرصة للجبال المتوسطة أيضًا، 

و تنتشر الأمطار بكافة المناطق تدريجيًا وتتساقط زخات من الثلوج في الجبال العالية وتلامس الجبال المتوسطة، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية وعاصفة أحيانًا في ساعات الليل .

وحذر مسئولو الطقس في فلسطين من خطر التزحلق نتيجة زخات البرد والثلوج في الجبال العالية ومن خطر شدة الرياح.
شاهد.. المسجد الأقصى وقبة الصخرة يكتسيان باللون الأبيض
شاهد.. المسجد الأقصى وقبة الصخرة يكتسيان باللون الأبيض
شاهد.. المسجد الأقصى وقبة الصخرة يكتسيان باللون الأبيض
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