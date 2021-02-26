ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ومكانة الحبيب موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان : “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وفي هذا الصدد  أكد محمد مختار جمعة أن رحلة الإسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة , فهي رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية , جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين , وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه . 



وأوضح أن مقام العبودية في أسمى معانيها هو الذي سما بالحبيب (صلى الله عليه وسلم) إلى أعلى درجات الرقي والكمال البشري , حيث يقول الحق سبحانه : ” سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ” (الإسراء :1) ، ليدرك الناس جميعًا إلى يوم القيامة قدر مقام العبودية لله (عز وجل) والانكسار له والخضوع بين يديه، فإذا كان مقام النبوة والرسالة قد ختم بخاتم الأنبياء والمرسلين فإن مقام العبودية قائم إلى يوم القيامة في أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم) .


نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رمضان البيه يكتب: تأملات في الإبداع الإلهي‎

خطيب الأزهر: الله تعالى لم يخاطب النبي إلا بأشرف اسم وأعظم درجة.. فيديو

خطيب الأزهر للمسلمين: حققوا العبودية لله واجتهدوا في تنمية أوطانكم.. فيديو

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. العواري يناشد المسلمين : حققوا العبودية لله واجتهدوا في تنمية أوطانكم .. مقام العبودية لا يتحقق بملازمة المساجد .. والله تحدى المشككين فيما أنزل على الرسول.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| محمد صلاح يقتحم مجال البيزنس.. حقيقة إيقاف رمضان صبحي.. والزمالك يصدم جالاتا سراي

الأهلي يفقد جهود نجم الفريق أمام طلائع الجيش

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بطول 8 كيلو.. أستاذ هندسة طرق يكشف أهمية محور شينزو آبى

العناني يفتتح مشروعي ترميم وتطوير معبد أتريبس ومقابر الحواويش بسوهاج

رسالة نارية للزمالك.. جالاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها