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برلمان

بينها الشهر العقاري.. حسام الخولي: سأتقدم باقتراح لـ"الشيوخ" عن المبالغة في نِسب النقابات بمشروعات القوانين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:15 م
النائب حسام الخولي
النائب حسام الخولي
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القسم السياسي
قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم باقتراح لمناقشة كافة مشروعات القوانين تحت قبة الشيوخ التي تتضمن بندا يسمح  للنقابات بتحصيل نسب محددة.

وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن ما أثار هذه النقطة هو ما أثير بشأن بنود قانون الشهر العقاري المخصصة بنسب محددة لعدد من الجهات .

ودعا عضو مجلس الشيوخ لضرورة الحوار المجتمعي في هذا الصدد، مضيفا:" لابد من ضرورة مراجعة كافة البنود المالية للنقابات بكافة القوانين، وعليها هي أيضا إعادة النظر في آليات زيادة موارها من أعضائها وليس من المواطنين".

وأضاف الخولي، أنه شخصيا يرى أن النسب المحددة لبعض الجهات مبالغ فيها".

وتابع: لا يجوز فرض رسوم وضرائب بنسب غريبه و مبالغ بها لأي نقابه، فكل نقابه يجب ان تزود مواردها وخدماتها من اشتراكات أعضائها وليس علي حساب المواطنين، فكيف يقبل أن تشارك نقابة المحامين في أملاك المصريين جميعًا بنسبة 1٪؜  هذا لا يعقل؟!".

واختتم بالقول  كل النسب المطلوبه في أي قانون، يجب أن تكون نسبا معقوله، وفي صالح المواطن المصري وليست نسبًا تعجيزية.
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