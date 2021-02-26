8 مطارات مصرية تحصل على شهادة الاعتماد الصحي الآمن للسفر

انضم مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين، إلى قائمة المطارات المصرية المعتمدة صحيًا بحصولهما علي شهادة AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI ليرتفع عدد المطارات المعتمدة صحيًا في مصر إلي 8 مطارات والآمنة للسفر.