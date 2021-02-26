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تعليم

الوادي الجديد تستعد لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:24 م
رئيس جامعة الوادى
رئيس جامعة الوادى الجديد يتراس اجتماع مجلس الجامعة
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منصور ابوالعلمين
ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة الـ27 بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعمداء الكليات الست والامين العام المساعد.

بدات الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجامعة خلال شهر فبراير 2021م ثم  استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم  التهنئة للدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب، جامعة أسيوط، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا؛  لصدور قرار مجلس الوزراء  بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة متمنيًا لسيادته التوفيق في منصبة وقيادة القطاع الطبي بالجامعة.

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من جانبه وجه نائب رئيس الجامعة الشكر لجميع أعضاء مجلس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على تهنئتهم وشعورهم تجاهه كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره للجميع علي حسن الاستقبال واعدًا بإنجاز المهام المكلف بها في ظل القيادة الحكيمة للجامعة. 

واستعرض رئيس الجامعة موضوعات جلسة الجامعة والمتضمنة مسابقة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة البيئة، ومدي استعداد الجامعة للمشاركة في المسابقة، وكذلك مسابقة أفضل جامعة في مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع ومسابقة افضل جامعة في الابحاث التطبيقية المنشورة من حيث الابداع وارتباطها بالصناعة. 
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