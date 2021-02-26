الوادي الجديد تستعد لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة الـ27 بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعمداء الكليات الست والامين العام المساعد.





بدات الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجامعة خلال شهر فبراير 2021م ثم استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب، جامعة أسيوط، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا؛ لصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة متمنيًا لسيادته التوفيق في منصبة وقيادة القطاع الطبي بالجامعة.





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من جانبه وجه نائب رئيس الجامعة الشكر لجميع أعضاء مجلس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على تهنئتهم وشعورهم تجاهه كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره للجميع علي حسن الاستقبال واعدًا بإنجاز المهام المكلف بها في ظل القيادة الحكيمة للجامعة.



