بعد إجرائه عملية جراحية.. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير الكويت





تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.





واطمأن أمير دولة الكويت على صحة ولي العهد السعودي، سائلًا الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





من جانبه، شكر الامير محمد بن سلمان، أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.





كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت.





وهنأ أمير الكويت خادم الحرمين الشريفين على نجاح العملية التي أجريت لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافي، فيما أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.



