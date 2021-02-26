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قوة مؤثرة على العالم.. خبير نظم معلومات يكشف عدد حسابات مصر على الـ فيس بوك.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:40 م
الفيسبوك
الفيسبوك
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محمد القاضي
قال الدكتور حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالنمسا، إن السياسات الجديدة لواتساب تسببت في هروب المستخدمين والاتجاه إلى التطبيقات المشابهة.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر قوة مؤثرة في تطبيقات السوشيال ميديا، وخاصة تطبيق الفيسبوك بقرابة 40 مليون حساب، معقبا: "مكانة مصر في بيئة السوشيال ميديا ليست بسيطة، ولدينا قوة كبيرة كمصريين على السوشيال ميديا نستطيع أن نؤثر على محتوى العالم".

وأوضح أن الوضع الحالي للواتساب بالنسبة للمستخدمين العاديين لن يتغير كثيرا، لكن بالنسبة للشركات سوف يتغير، معقبا: "معلوماتهم أو بياناتهم علي الواتساب جزء منها سيتم استضافتها علي السيرفرات الخاصة بالفيسبوك".، مشيرا إلى أن التغيير في السياسات الجديدة سوف يسمح لفيسبوك بالاستفادة من السياسيات الجديدة بشكل تسويقي، موضحا أن سياسات واتساب الجديدة ملزمة لمستخدمي البيزنس.

ونوه استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالنمسا، بأن آخر مهلة لتطبيق السياسات الجديدة منتصف شهر مارس المقبل، مؤكدا أن السياسات الجديدة لواتساب تهدد بيانات وخصوصية الشركات وليس المستخدمين العاديين.
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