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أخبار العالم

تصريحات صادمة من وزير الصحة الأردني بشأن كورونا في المملكة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:20 م
وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني
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محمود نوفل
كشف وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، أن المملكة تعيش حالة وبائية لم يسبق لها نظير، حيث تشهد هذه الأيام سلالة جديدة، تنتشر بسرعة أكثر من السلالة الأولى.

وقال الوزير الأردني  في حديث للتلفزيون الأردني عبر برنامج “ستون دقيقة” الجمعة : إن حياة الناس ليست رخيصة على الدولة ولا على أهلهم ومن واجب الدولة المحافظة على أرواحهم، بتطبيق الحظر.

وأضاف  عبيدات :  رأيت بالأمس أعدادا في المستشفى الميداني بحالات صعبة وتصارع بين الموت والحياة وأرواحهم غالية علينا جميعا.

وواصل تصريحاته  : واجبنا أن نقلل عدد الإصابات ومن هنا جاء قرار الحظر و ان 43 ألفا تلقوا جرعتين من اللقاحات و35 ألف جرعة واحدة وإذا استطعنا تطعيم الأرقام المستهدفة خلال هذا العام ستكون النتيجة مرضية ونحن قادرون على ذلك.

وعن تحديد يوم الجمعة ليكون فيه الحظر، لفت عبيدات الي إنه من المفترض أن يكون للراحة وهو الأجدر بالحظر حيث النشاطات الاجتماعية تزيد، مشيرا إلى أن دراسات بينت أن الحظر يوم الجمعة له تأثير إيجابي على المنحنى الوبائي بطريقة ممتازة ويقلل الإصابات والوفيات.

وحول استمرار حظر الجمعة، قال عبيدات إن الحظر الشامل سيستمر طيلة شهر مارس ومن المتوقع أن تبدأ الإصابات بالانحسار منتصف نيسان ويمكن حينها إلغاؤه.
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