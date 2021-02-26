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تعليم

أطقم طبية.. جامعة عين شمس: درجة استعداد قصوى لإجراء الامتحانات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:42 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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أعلن الدكتور محمود المتيني  رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتبارًا من غد السبت الموافق 27 من فبراير الجاري.

وتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية ومكافحة العدوى ، وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.


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وكان قد تفقد رئيس الجامعة وا.د هشام تمراز ، ممرات وكليات الحقوق والعلوم والحاسبات والمعلومات ومبني الامتحانات لتأكد من أهمية توفير جميع الإمكانيات البشرية والوقائية، بتواجد جميع الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، حفاظًا على سلامة طلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أنه جرى تكثيف تواجد الأطقم الطبية، ورفع حالة  استعداد المستشفيات الجامعية لمجابهة أي حالة تستدعى التدخل خلال الامتحانات.

كما أكد ا.د هشام تمراز علي وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التأكد من توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية، بالاضافة الي غرف العزل داخل كل كلية.
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