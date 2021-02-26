أطقم طبية.. جامعة عين شمس: درجة استعداد قصوى لإجراء الامتحانات

رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتبارًا من غد السبت الموافق 27 من فبراير الجاري.

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتبارًا من غد السبت الموافق 27 من فبراير الجاري.

وتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية ومكافحة العدوى ، وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.









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وكان قد تفقد رئيس الجامعة وا.د هشام تمراز ، ممرات وكليات الحقوق والعلوم والحاسبات والمعلومات ومبني الامتحانات لتأكد من أهمية توفير جميع الإمكانيات البشرية والوقائية، بتواجد جميع الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، حفاظًا على سلامة طلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.