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فن

أيتن عامر تبدأ تصوير "كل ما نفترق" في مارس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:50 م
آيتن عامر
آيتن عامر
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خالد صواف
قالت الفنانه أيتن عامر، إنها ستبدأ تصوير مسلسل "كل ما نفترق " بدايه شهر مارس المقبل.


وأضافت في تصريح ل " صدى البلد ": " سأستمر في تصوير مسلسل كوفيد 25 حتى نهاية شهر فبراير الجاري، ثم بعد ذلك أبدا تصوير مسلسل" كل ما نفترق" لمدة 20 يوما في الديكور الخاص بي على أن أعود بعد ذلك لاستكمال تصوير  مسلسل "كوفيد 25".

مسلسل كوفيد 25 بطوله  يوسف الشريف، آيتن عامر، إدوارد، إسلام جمال، حمد صلاح حسني ؛ أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

أما مسلسل   "كل ما نفترق" يشارك في بطولته: ريهام حجاج،ايتن عامر؛   أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، ، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي وطارق الجنايني.
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