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تحرك برلماني لفتح حوار مجتمعي عن تعديلات قانون الشهر العقاري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:05 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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إبراهيم القادري
قال النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على الجدل الذي أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقاري، إن طبيعة التنسيقية أنها تستمتع لنبض المواطن، ولديها خط عام، يحكمها وهو أن أي قانون يتعلق بمصلحة المواطن، يجب ان يجرى قبله حوار مجتمعي لكي يُخرج منتجا تشريعيا متزنا".

وأضاف نجاتي خلال مداخلة هاتفية لفي برنامج آخر النهار، المذاع على قناه النهار، أن تعديلات قانون الشهر العقاري من شانه أن يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن، لأنه يحث على تسجيل الثروة العقارية، ولكن يجب أن يراعي هذا  القانون ألا يضيف أعباء جديدة على المواطن، ويجب أن يراعى هذا الأمر في التشريع  حتى في المدد الزمنية  لتطبيق القانون، خاصة وان المواطن  المصري مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا ، وقانون التصالح .

واستكمل نجاتي أن هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيخ  بالتنسيقية لبحث حلول بشان هذا التعديل ، مضيفا أن التنسيقية تطالب بفتح حوار مجتمعي يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن من خلال قانون مصلحة الشهر العقاري .

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