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برلمان

وكيل خارجية النواب: سنقطع الطريق على الجماعة الإرهابية بشأن قانون الشهر العقاري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:27 م
وكيل خارجية النواب:
وكيل خارجية النواب: سنقطع الطريق على الجماعة الإرهابية
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صدى البلد
قال وسيم فخري داود وكيل لجنة العلاقات الخارجية إن نواب البرلمان لا يعيشون بمعزل عن مطالب الشعب بل يمثلونه ويعملون على تلبية مطالبه، وحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون. 

وأضاف في بيان، أن القوانين والتشريعات لابد أن تحقق المصالح العليا للوطن ولا تكون مصدرا لغضب المواطن ومدخل للفتن تستغله جماعة الإخوان الإرهابية . 

وأشار  إلى أن حالة الجدل التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية حول المادة ٣٥ مكرر المتعلقة بالتصرفات العقارية بقانون الشهر العقاري يعكس حالة إيجابية لمعرفة الأثر التشريعي ودراسة الإيجابيات والسلبيات ، ليقوم مجلس النواب بدوره بدراسة ما تخلل المادة  من سلبيات وتعديلها بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.  

وأكد أنه من الضرورى مراجعة  المادة ٣٥  مكرر من تعديلات قانون الشهر العقاري بحيث  تشجع المادة للاقدام علي التسجيل وليس العكس، مشيرًا الى أن تخفيض رسوم التسجيل في كافة مراحله هي اهم المحفزات  التي من الممكن ان تشجع المواطنين علي نجاح القانون . 

ولفت إلى أنه لابد من الاستجابة لمطالب الرأي العام بما يحقق تخفيف الأعباء على المواطنين ، والتأكيد أن اي رسوم أو ضرائب تعود بالنفع على المواطن من خلال تقديم خدمات ومشروعات تنموية وخدمية . 

واختتم داود مشددا بضرورة التصدي للدعاية السلبية التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية عبر قنواتها لزرع الفتن وإثارة البلبلة بتفويت هذه الفرص عليهم والتي يستغلونها عند تطبيق بعض القوانين.
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