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أخبار العالم

قرار مهم من الصحة السعودية بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:02 م
الصحة السعودية تعلن
الصحة السعودية تعلن توسعة إتاحة المواعيد لأخذ لقاح كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، التوسع في إتاحة المواعيد، عبر تطبيق "صحتي" لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة في جمع مناطق المملكة، من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت "الصحة" السعودية، في تغريدة على "تويتر"، الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وسبق أن دعا المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، جميع المواطنين إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، كونهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وطالبت الصحة السعودية الجميع بالمبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، المرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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