17 فيلما.. ناقد فني: الأعمال السينمائية تراجعت في بداية التسعينيات.. فيديو

قال الناقد الفني الدكتور ياقوت الديب، إن عصر الثمانينيات كان فيه أكثر كم من الإنتاج السينمائي.





وأضاف "ياقوت الديب"، خلال استضافته ببرنامج "أنا وأختى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإنتاج السينمائي بدأ يقل في بداية التسعينيات، معقبا: "في عام 1997 كان حجم الإنتاج 17 فيلما".





وتابع: "كان هناك مجموعة كبيرة من الفنانين في فترة التسعينات، ومنها الثلاثي العظيم، محمود عبدالعزيز ونور الشريف ومحمود ياسين، والفنان الكبير حسين فهمي"، موضحا: "السينما أجيال تسلم أجيالا".





وأشار: "الفنانون في فترة التسعينيات تميزوا فنيا وأيضا على المستوى الشكلي.. وجه الشباب الجديد وجوه مصرية صميمة جاية من الحارة والشارع والمناطق الشعبية والطبقة المتوسطة"، مردفا: "فيلم إسماعيلية رايح جاي، فيلم عادي، لكن التميز في الفيلم هم الأبطال، ويعتبر فيلم اكتشاف المواهب، لأنه شبابي وأبطاله أصبحوا نجوما، وأحدث حالة في السينما المصرية".