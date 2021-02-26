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أخبار العالم

بعد قرار تعيينه.. أول تعليق من محافظ ذي قار العراقية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:36 م
المحافظ الجديد لمدينة
المحافظ الجديد لمدينة ذي قار العراقية
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محمود نوفل
تعهد محافظ ذي قار، الجديد، عبدالغني الأسدي، اليوم الجمعة، في أول تصريح له عقب تعيينه محافظا للمدينة بأنه سيعمل علي خدمة الوطن والمواطن. 
  
وقال الأسدي في مقطع مرئي، له " كلفت بإدارة مهمة محافظ لذي قار.. إن شاء الله سنكون في خدمة الوطن والمواطن ومحافظتنا المنكوبة الجريحة، وبعد هذا اليوم لا نسمح لأنفسنا أن نقول إنها منكوبة وجريحة" بحسب ماذكر موقع ناس العراقي. 

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي أصدر عدد من  القرارات العاجلة والتي تمثلت في تكليف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار.

وشملت القرارات الصادرة الكاظمي أيضا تشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين.

كما أمر الكاظمي أيضا بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة. 


كانت  مصادر طبية عراقية أفادت بمقتل ثلاثة متظاهرين في صدامات مع قوات الأمن العراقية.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة الناصرية في جنوب العراق، أمس، بعد ساعات قليلة من مغادرة وفد حكومي أرسله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لنزع فتيل الأزمة.
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