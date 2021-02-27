مواصفات جديدة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. تعرف عليها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نظرًا لتخفيض زمن الإجابة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام، تم تعديل مواصفات الورقة الامتحانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي قام بمراجعة مواصفات الورقة الامتحانية وقرر إجراء التعديلات الآتية:

- حذف جميع الأسئلة المقالية من مختلف المواد الدراسية

- الإبقاء فقط على الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، وسيكون عدد الأسئلة في المادة يساوي عدد الدرجات المقررة للأسئلة الموضوعية فقط.

- مراعاة التمثيل النسبي للمحتوى الدراسي لمادة في الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إعداد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للفئات المقرر لها آداء الامتحان ورقي وفقا للتعديلات الجديدة.

وتنطلق اليوم، السبت، الموافق 27 فبراير 2021، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.





ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 لـ 12:15 ظهرا.





ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.





وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.



