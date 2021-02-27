الياباني يكسب.. أكثر 10 سيارات أمانا في العالم لعام 2021.. صور

، وقد حصلت 41 سيارة جديدة على ثاني أعلى جائزة سلامة من المعهد هذا العام . أعلن معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة، جوائز السلامة لأكثر من سيارة، وخصوصا اكثر 10 سيارات أمانا حول العالم للعام الجاري 2021





من الفائزين بالجائزة هوندا سيفيك ونيسان سنترا وتويوتا كورولا وهيونداي سوناتا وفورد اسكيب وبي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4 مع تسجيل هذه السيارات لتقييمات جيدة في اختبارات التصادم مما اهلهم للفوز بجوائر عده .

وحصلت سيارات كيا K5 وتويوتا سيينا وهوندا اكورد وفورد اكسبلورر ومازدا CX-5 علي جوائز حصرية وحصل 49 موديل على أعلى جائزة سلامة من المعهد بتقييمات قوية لجميع اختبارات التصادم والمصابيح الأمامية على جميع الفئات، وقد تميزت السيارات الفاخرة بشكل خاص في هذه القائمة ابرها لكزس NX واودي A6 وكاديلاك XT6 وفولفو S60 .





تقدم العلامة التجارية اليابانية لكزس، العديد من الاصدارات الفاخرة و التي تضم باقة من مواصفات الأمان، والقدرات الفنية المختلفة، و من بين هذه النماذج المطروحة يأتي كلا من UX و NX و RX يحملوا معهم حزمة من اللمسات الساحرة.



وحصلت NX على نوعين من المحركات الأول بنزين سعة 2000 سي سي "تيربو"، ينتج قوة 235/238 حصان، والاخر هجين بسعة 2500 سي سي، بقوة 197/200 حصان، و تألقت المقصورة الداخلية بـ شاشة عرض بانوراما، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط قياس 1.3 بوصة، و نظام ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية.