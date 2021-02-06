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سيارات

لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور

السبت 06/فبراير/2021 - 08:17 ص
لكزس lexus LF
لكزس lexus LF
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اشرف عطية
تعمل شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية وإحدى أذرع شركة تويوتا، هذه الفترة على تطوير سيارة جديدة SUV عالية الأداء، ستحمل السيارة اسم لكزس lexus LF، وسيتم بناؤها على منصة LF-1 Limitless الاختبارية التي ظهرت في معرض ديترويت للسيارات عام 2018.

السيارة لكزس lexus LF ستنافس السيارة بورش كايين ومازيراتي ليفانتي , وستتاح بمحرك هايبرد V6 أو V6 دبل تيربو سعة 3500 سي سي والمستخدم في لكزس LS 500، يولد قوة 415 حصان، بينما يولد المحرك الهايبرد قوة 354 حصانا، كما ستحصل السيارة  لكزس lexus LF على إصدار أكثر قوة لمنافسة بورش كايين تيربو وليفانتي تروفيو.

ستحصل السيارة لكزس lexus LF على تصميم أكثر كلاسيكية من LF-1 مع الاحتفاظ ببعض عناصر التصميم والقياسات، ويُتوقع أن يبدأ سعر السيارة من 76,000 دولار اي حوالي مليون و 190.000 جنيه مصري دون اي جمارك او رسوم.

ومن المحتمل أن تأتي لكزس lexus LF بحرك V8 مزدبل تيربو سعة 4000 سي سي ، والذي من المتوقع أيضًا أن يُستخدم في طرازات اف الأخرى من العلامة التُجارية مثل IS F وLS F وLC F، ويمكن أن تحصل الاس يو في عالية الأداء لكزس lexus LF على قوة تصل إلى 660 حصان، مما يجعلها أعلى بكثير من منافسيها.

لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور
لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور
لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور
لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور
لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور
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