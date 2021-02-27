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أصيب بجروح مميتة أثناء عمله.. هجوم أنثى فيل ينهي حياة عامل بحديقة حيوانات

السبت 27/فبراير/2021 - 12:24 ص
هجوم أنثى فيل ينهي
هجوم أنثى فيل ينهي حياة عامل بحديقة حيوانات
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هدير علاء
لقي عامل في إحدى حدائق الحيوانات بإسبانيا مصرعه متأثرًا بإصابات خطيرة لحقت به جراء تعرضه لهجوم عنيف من "أنثى فيل"، حيث أصابته في رأسه بخرطومها قبل أن تطيح به ناحية قضبان قفصها.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن العامل "خواكين جوتيريز أرنيز"، البالغ من العمر 44 عامًا، تعرض لهذا الهجوم صباح يوم الثلاثاء الماضي أثناء تنظيف القفص المخصص لأنثى الفيل في حديقة حيوانات توجد على مقربة من مدينة "سانتاندير" عاصمة منطقة "كانتابريا" الواقعة على الساحل الشمالي لإسبانيا.


ويُعتقد أن الضربة التي تلقاها "أرنيز" من أنثى الفيل أطاحت به وارتطم رأسه بالقضبان الحديدية للقفص؛ ونُقل إلى مستشفى بعد أن تدخل اثنان من زملائه لمساعدته، لكنه توفي في غضون نحو 3 ساعات؛ وتحقق الشرطة حاليًا في واقعة مصرعه.

وأعرب "خافيير لوبيز ماركانو"، وزير السياحة في حكومة منطقة "كانتابريا" ذاتية الحكم بإسبانيا، في بيان له عن أسفه حيال وفاة "خواكين جوتيريز أرنيز" جراء هذا الحادث المأساوي، مضيفًا أن الأخير كان من محبي الأفيال واتسم بالإخلاص في عمله منذ حصل على وظيفته في حديقة الحيوانات عام 2002.


وأفاد "ماركانو" أيضًا بأن أنثى الفيل التي هاجمت عامل حديقة الحيوانات كانت مصابة بعدوى في القدم وعلى الأرجح حامل.

ويوصف هذا الحادث بكونه "أول حادث مميت" تشهده حديقة الحيوانات منذ افتتاحها قبل 30 عامًا.
أصيب بجروح مميتة أثناء عمله.. هجوم أنثى فيل ينهي حياة عامل بحديقة حيوانات
أصيب بجروح مميتة أثناء عمله.. هجوم أنثى فيل ينهي حياة عامل بحديقة حيوانات
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أصيب بجروح مميتة أثناء عمله.. هجوم أنثى فيل ينهي حياة عامل بحديقة حيوانات

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