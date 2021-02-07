بسبب الأمطار المتواصلة.. 2 من النمور النادرة يقتلان حارس حديقة ويلوذان بالفرار

قُتل حارس حديقة ، على يد 2 من النمور النادرة، ثم لاذ النمران بالفرار من القفص الخاص بهما في جزيرة بورنيو.

تحررت نمور سومطرة المهددة بالانقراض من حديقة الحيوانات في الإقليم ، بعد أن أفسحت حالة الطقس طريقا للهروب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية .





ومهد الانهيار الأرضي الناجم عن سقوم الأمطار الغزيرة لعدة أيام متواصلة، في إقليم غرب كاليمانتان الإندونيسي بالجزيرة ، الطريق أمام الحيوانات للفرار من حديقة حيوان سينكا في سينكاوانج.





وبعد اكتشاف هروب النمور النادرة، تم العثور على حارس حديقة حيوان يبلغ من العمر 47 عامًا ميتًا بخدوش وجروح في جسده يوم الجمعة ، وفقًا لما ذكرته قناة ABC الأسترالية.





كما عثروا على طائر الشبنم والنعامة وقرد ميت في الجوار، وشرعت السلطات في مطاردة النمور اللذين يبلغان من العمر 18 شهرًا حيث أغلقت الجزيرة مناطق الجذب السياحي القريبة.





وقال ساتاتا نور أديرهمانتا ، رئيس وكالة حماية محلية لوكالة الأنباء الفرنسية ، إنهم أجبروا على إطلاق النار على أحد النمور، وأوضحت ساتاتا: "لقد حاولنا باستخدام مسدس مهدئ أولًا لكنه لم ينجح ، لذلك اضطررنا إلى إطلاق النار على النمر لأنه كان يتصرف بالفعل بقوة"





وتواصل السلطات البحث في الأدغال المحيطة عن النمر الثاني الذي ظل طليقا، وبحسب ما ورد أقام مسؤولو الشرطة والحفظ قفصًا به حيوان حي بداخله على أمل جذب النمر إلى الأسر.



