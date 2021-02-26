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منوعات

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:39 م
العثور على مراهق
العثور على مراهق جثة هامدة بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب
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هدير علاء
توفي مراهق بريطاني متأثرًا بإصابته بـ الإنتان أو تعفن الدم، عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد أن باءت 25 محاولة لحجز موعد لدى طبيب بالفشل، حسبما تبين في تحقيق قضائي في واقعة وفاته.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير اليوم، الجمعة، فإن "توبي هادسون"، وهو طالب جامعي، حاول مرارًا وتكرارًا حجز موعد للحصول على استشارة طبية بإحدى العيادات في مسقط رأسه لكنه فشل في التواصل مع أي من العاملين بسبب خلل في نظام الهاتف، وحاول مجددًا في اليوم التالي وأبلغه العاملون أن عليه الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل.


وأضاف التقرير أن العاملين أوضحوا له أنه من الصعب حجز موعد إذ أنه مسجل بالفعل لدى عيادة في مقاطعة أخرى، لذا عليه الانتظار يومين لإعادة التسجيل أو التوجه إلى مركز للرعاية العاجلة.

وتوفي "توبي هادسون" بعد يومين من محاولته حجز موعد لاستشارة طبية لدى عيادة بمقاطعة "دورست" بإنجلترا.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن "هادسون" كان مسجلًا لدى عيادة بمقاطعة "دورست" لكن عقب انتقاله إلى مقاطعة "هامبشاير" للدراسة في الجامعة سجل في عيادة أخرى قريبة من الجامعة.

وكان يعاني من السعال على مدى شهرين قبل عودته إلى منزل عائلته بمقاطعة "دورست" في صيف عام 2019، وساءت حالته إثر إصابته أيضًا بتورم في الغدد والتهاب في الحلق واللوزتين، وبعد أن اضطر للتوجه لأحد مراكز الرعاية العاجلة، فحصته ممرضة وشخصت بالخطأ إصابته بالتهاب اللوزتين وأعطته مضادات حيوية.


وتدهورت حالته على مدى الـ24 ساعة التالية وفقد وعيه واتصل والداه بالإسعاف، لكنه أصيب بسكتة قلبية في سيارة الإسعاف، وتوفي في وقت لاحق من الليلة ذاتها في أحد المستشفيات، وذلك في الـ4 من يوليو لعام 2019، كما أشير خلال التحقيق القضائي الذي عُقد مؤخرًا.

وأكدت فحوصات ما بعد الوفاة أنه توفي بسبب إصابته بـ تعفن الدم، عقب محاولاته الفاشلة لحجز موعد عاجل في عيادة طبية.
وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب
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