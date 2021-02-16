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منوعات

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:19 ص
أب يسقط جثة هامدة
أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة
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هدير علاء
بعد قرابة 20 دقيقة من شكواه من حرقة المعدة أو حموضة المعدة أثناء زيارة شقيقته، سقط أب بريطاني في الـ31 من عمره جثة هامدة متأثرًا بإصابته بنوبة قلبية.

وكشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية عن تفاصيل الوفاة المفاجئة لـ"دان مورتون"، حيث أوضح نقلًا عن أفراد عائلته أنه كان يبدو في حالة صحية جيدة قبيل وفاته، لكنه بدأ يعاني من آلام في الصدر وحرقة في المعدة على نحو مفاجئ بعد فترة وجيزة من وصوله لمنزل شقيقته في الأول من فبراير الجاري، وتناول قرصًا لعلاج حرقة المعدة، لكنه أصيب بنوبة في غضون 15 دقيقة وتوقف عن التنفس.


وحاولت شقيقته "سارا مورتون" إنعاشه، لكنه فارق الحياة في غضون 20 دقيقة من وصوله لمحل إقامتها.

وأظهرت فحوصات ما بعد الوفاة أنه كان يعاني من انسداد في الشرايين، وكانت فرص نجاته لا تتجاوز 12 في المائة، لكن لم تظهر عليه أي أعراض مرضية حتى الدقائق التي سبقت وفاته، الأمر الذي تسبب في صدمة لعائلته وخاصة طفلته "فيبي" ذات الـ5 سنوات والتي فقدت والدها في سن مبكرة.


وأفاد تقرير "ميرور" بأن "دان مورتون" كان قد اصطحب طفلته برفقته يوم وفاته كي تلعب برفقة ابنة شقيقته، وأكدت "سارا مورتون" أنه بدا في صحة جيدة جدًا عند وصوله، إلا أنه بدأ يشكو من حرقة المعدة بعد نحو 5 دقائق، وسرعان ما ساء وضعه وانتهى به الحال جثة هامدة في غضون دقائق.

وأنشأت عائلته صفحة لجمع التبرعات عبر الإنترنت للمساعدة في تغطية تكاليف جنازته، والتي من المقرر أن تقام في الـ22 من فبراير الجاري، ومن المقرر أن تُخصص كل الأموال المتبقية لرعاية طفلته "فيبي".
في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة
في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة
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