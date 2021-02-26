رجل أعمال يحصل على تعويض خيالي من شركة طيران بسبب مشروب كحولي

ربح مسافر تعويضًا تُقدر قيمته بـ130 ألف جنيه إسترليني من شركة طيران هي الخطوط الجوية البريطانية على خلفية تعرضه لإصابة في رأسه أثناء تواجده على مقربة من مكتب تسجيل الوصول التابع لشركة الطيران في مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد أن اختل توازنه وارتطم رأسه أرضًا إثر انزلاقه على مشروب كحولي تُرك مسكوبًا على الأرضية ولم يتم تنظيفه.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، تفاصيل الحادث موضحًا أن المسافر "أندرياس ووشنر"، وهو رجل أعمال، عانى من تلف في خلايا المخ بعد انزلاق قدمه بسبب المشروب الكحولي الذي كان أحد الركاب قد سكبه قرب مكتب تسجيل الوصول التابع لشركة الخطوط الجوية البريطانية بالمطار، وذلك في شهر نوفمبر لعام 2017.









وفي العام التالي، أغلقت شركته، التي كان يتولى إدارتها بنفسه، أبوابها وقرر في أعقاب ذلك مقاضاة شركة الطيران على خلفية الإصابات التي لحقت به وأسفرت عن فقدانه للشركة التي كانت مصدر دخله.





ووافقت المحكمة في الآونة الأخيرة على منح "أندرياس ووشنر" تعويض بقيمة 130 ألف جنيه إسترليني، وأعطته مجالًا للمطالبة بالمزيد.





وتبين أثناء نظر القضية أمام محكمة مقاطعة وسط لندن أن "ووشنر" كان متواجدًا بالمطار آنذاك للسفر على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة إلى مدينة "زيورخ" بسويسرا، وأثناء تسجيل الوصول قبيل الصعود على متن الطائرة تعرض لهذا الحادث بسبب ما وُصف بـ"بركة من الكحول المسكوب".









وصرحت "ناتاشا جاكسون"، محامية "ووشنر"، خارج المحكمة لوسائل إعلام بأنه إذا ثبت الإهمال من جانب موظفي مكتب شركة الخطوط الجوية البريطانية، يمكن في هذه الحالة أن يتجاوز مبلغ التعويض هذا الحد.



