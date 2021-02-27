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منوعات

أغرب عقاب لـ شابين.. تنظيف شاحنات الشرطة بفرش الأسنان

السبت 27/فبراير/2021 - 02:02 ص
الشرطة
الشرطة
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عزة عاطف
تطبيقا لنوع من أنواع العدالة الإصلاحية القديمة، لجأت الشرطة البريطانية إلى تلقين مراهقين درسا لن ينسوه، في أغرب عقاب قط.

أجبر الضباط المراهقين على تنظيف شاحنات الشرطة باستخدام فرش الأسنان في عقاب قاسي، بعد إلقاء القبض عليهم.

كان الولدان البالغان من العمر 16 عامًا احتمالية يركضان خلف سيارة للشرطة ويلقون الوحل عليها مرتديين الأقنعة لإخفاء وجهيهما.

وبدلًا من سجنهز أو تحويلهم إلى القضاء، اقترح الضباط عليهم غسل وفرك شاحنات الشرطة بفرش الأسنان؛ من أجل منحهم الوقت للتفكير في عواقب أفعالهم. 

وقد أيد آباءهم الفكرة بشدة، لدرجة أنهم أحضروا لهم فرش الأسنان لتنظيف الشاحنات داخل محطة في بيترلي ، سندرلاند.

قالت المفتشة إيما كاي: "يمكن أن تكون عواقب رمي الأشياء على المركبات المتحركة أكثر خطورة مما يدركه هذان الشخصان، وأنا متأكدة من أنه تلقوا الدرس، حيث كان لديهم من الوقت ما يكفي لمراجعة أنفسهم أثناء غسل السيارات".

ويعد الأمر بمثابة فرصة ليس فقط للشابين المذنبين لتحمل مسئولية أفعالهم، ولكن أيضًا لمساعدة الضباط في التعامل مع المراهقين وتوجيههم في اتجاه أكثر إنتاجية. 

أشاد السكان ورواد مواقع التواصل بالفكرة المبدعة في اختيار العقوبة، واقترحوا استخدامها على نطاق أوسع للسلوك المعادي للمجتمع.
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