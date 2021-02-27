البرازيل: 1337 حالة وفاة وأكثر من 65 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، امس الجمعة، ألفا و337 حالة وفاة، و65 ألفا و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لما نقلته صحيفة (فالور إيكونوميكو) البرازيلية، عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 252 ألفا و835 حالة، تضع البرازيل في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 10 المسجلة خلال نفس الفترة 10 ملايين و455 ألفا و630 إصابة، وهو ثالث أعلى عدد من الإصابات عالميا، بعد الولايات المتحدة والهند.