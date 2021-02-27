ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بلينكن يترأس وفد بلاده في مؤتمر المانحين لليمن أول مارس

السبت 27/فبراير/2021 - 07:56 ص
أنتوني بلينكن وزير
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي
Advertisements
أ ش أ
يترأس أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وفد بلاده في المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن، والذي تشارك في استضافته الأمم المتحدة وحكومات كل من سويسرا والسويد، أول مارس المقبل.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنه سينضم إلى بلينكن في هذا المؤتمر كل من جلوريا ستيل القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، وريتشارد أولبرايت نائب وزير الخارجية.


ويستهدف هذا المؤتمر جمع تبرعات لصالح تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعهدات المالية لتلبية الاحتياجات الملحة هناك من الأغذية والأدوية.
Advertisements
Advertisements

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

رومانسى وبيغنيلى لحد دلوقتى.. شيرين رضا تكشف عن أسرار علاقتها بـ الهضبة

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

اليمن: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف الكارثة

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

إيطالي يهدد بتفجير مستشفى إنجليزي مقابل 10 ملايين استرليني