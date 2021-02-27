بلينكن يترأس وفد بلاده في مؤتمر المانحين لليمن أول مارس

يترأس أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وفد بلاده في المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن، والذي تشارك في استضافته الأمم المتحدة وحكومات كل من سويسرا والسويد، أول مارس المقبل.







وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنه سينضم إلى بلينكن في هذا المؤتمر كل من جلوريا ستيل القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، وريتشارد أولبرايت نائب وزير الخارجية.



