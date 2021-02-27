تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.







صحيفة (الأهرام) قالت في المانشيت الرئيسي لها بعنوان (الرئيس يوجه بسرعة إنجاز شبكة المحاور شرق القاهرة وربطها بالمدن الجديدة) إن الرئيس السيسي شدد على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، وهى المنظومة التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في سهولة وسرعة تنقل المواطنين.







وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولة تفقدية للرئيس بعد ظهر أمس لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، حيث استمع من المسئولين الإنشائيين فى بعض مواقع العمل، إلى الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المحاور والطرق.







وأشارت إلى أن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي صرح بأن الرئيس اطلع في أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي أسهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.







وتابعت أن الرئيس تفقد أيضا الموقف التنفيذي لمحور "شينزو آبي" المروري الجديد، والذي يربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعا طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلى سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد 8 كيلومترات تقريبا، وكان الرئيس قد وجه بإقامته وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كل الخدمات اللازمة للمركبات، أخذا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وفي صحيفة (أخبار اليوم) ، أشارت تحت عنوان (إعفاء 59 ألف ممول من 9 مليارات جنيه غرامات تأخير) إلى بيان مصلحة الضرائب، والذي أكد خلاله رضا عبد القادر رئيس المصلحة أن 59 ألفا و704 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» رقم ( 173 ) لسنة 2020 بمراحل تطبيقه الثلاث.







وقالت الصحيفة إن عبد القادر أكد أن الإجمالي العام المسدد من (إجمالي الضريبة الأصلية المسددة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وفقًا للقانون، ومقابل التأخير المسدد ) بلغ 7,192 مليار جنيه، وتجاوزت الدولة عن 9,061 مليار جنيه ( إجمالي مقابل التأخير ) وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة (كورونا).





وعلى الصعيد الدولي، وتحت عنوان (حمدوك لمبعوث رئيس الاتحاد الإفريقي: ملء سد النهضة بشكل احادي يهدد السودان وشعبه) استعرضت صحيفة (الجمهورية) لقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء الخميس، وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي، ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ومستشاره الخاص للاتحاد الإفريقي نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس.







وقالت الصحيفة إن الدكتور عبد الله حمدوك أكد أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، يشكل خطرًا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء السوداني أعرب عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان، والمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة، وإطلاعهم على تطورات الملف.





أما صحيفة (الشروق) سلطت الضوء على امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقالت تحت عنوان (اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول) تبدأ، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بامتحانات الصف الأول الثانوي، ويؤدي، غدا الأحد، طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان الواحد متعدد التخصصات وطلاب الصف الثاني الثانوى الامتحان الإلكتروني، وسط إجراءات احترازية ووقائية من قبل المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب.







وأضافت الصحيفة أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى يؤدون الامتحانات "إلكترونيا" داخل المدارس على بنية الحوسبة السحابية، عن طريق الإنترنت المتاح في المدرسة أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب، للفئات التي تم تسليمها أجهزة (تابلت)، وتعقد الامتحانات ورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفق الجدول المعلن، وبالنسبة لطلاب الدمج ستعقد امتحاناتهم ورقيا طبقا للمعمول به.







ونقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم طارق شوقي قوله إنه سيسمح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به، وذلك أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية.







وأوضحت أن الوزير أكد، في تصريحاته، أمس، عابر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أنه لن يسمح للطالب باصطحاب كتب خارجية أو ملازم، موضحا أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب الـ (pdf) والمصادر المتاحة لأن الامتحان (open book).





وفي صحيفة (المصري اليوم) استعرضت تحت عنوان (مستقبل وطن يتبنى تعديل الشهر العقاري) بيان الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والذي أكد فيه اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاری.



وقالت الصحيفة إن الحزب ذكر- في بيانه- أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة، بشأن القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا اعتزامه، من خلال هيئته البرلمانية، تقديم تعديل تشريعى للقانون.







وأضافت أن الحزب قال إن هذا القرار يأتي تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم التحديث للمنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.