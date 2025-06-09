كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن نادي مانشستر سيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"مانشستر سيتي يعلن رحيل الحارس سكوت كارسون بعد 6 سنوات في صفوف الفريق، حصد خلالها 11 بطولة رغم مشاركته لـ108 دقائق فقط، بمعدل لقب كل 9 دقائق لعب! ".

وكان قد أكد رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، أن لاعب الوسط تيجاني ريندرز، نجم ميلان، بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن الصفقة ستُحسم خلال اليومين المقبلين.

ويستعد ريندرز حاليًا مع منتخب بلاده لمواجهة فنلندا، مساء السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يسافر إلى إنجلترا صباح الأحد لإتمام الصفقة.

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن كومان أن ريندرز سيخضع للفحص الطبي في مانشستر يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

وقال كومان: "هذه خطوة كبيرة في مسيرته. تواصلوا معي منذ أشهر وناقشنا عدة أسماء من اللاعبين الهولنديين، لكن في النهاية اقتصر الأمر على ريندرز".

وكان ريندرز قد تألق بقميص ميلان الموسم الماضي، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 54 مباراة بجميع البطولات، ليصبح ثاني هدافي الفريق.

وانضم ريندرز إلى ميلان في صيف 2023 قادمًا من ألكمار مقابل 20.5 مليون يورو، وتشير التقارير إلى أن انتقاله إلى مانشستر سيتي سيتم مقابل 75 مليون يورو.