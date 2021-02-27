ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 07:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية. 


وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات الجديد يتخطى حاجز الـ400 لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار تفشي جائحة كورونا. 


وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن العدد الإجمالي للمصابين في كوريا الجنوبية وصل إلى 89 ألفا و321 شخصا.


وبحسب مسار انتقال العدوى، كانت هناك 405 حالات عدوى محلية، و10 حالات وافدة من الخارج.


وفي ظل هذا الوضع، قررت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، تمديد فترة مستوى التباعد الاجتماعي المطبق حاليًّا (مستوى 2 على العاصمة وضواحيها، ومستوى 1.5 على المناطق الأخرى) وتدابير منع التجمعات التي تضم 5 أشخاص أو أكثر. 


وأطلقت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، حملة التطعيم الوطني في جميع أنحاء البلاد، حيث تلقى 18,489 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين لقاح أسترازينيكا خلال يوم أمس.

وبدأت البلاد اليوم السبت تطعيم العاملين في المجال الطبي الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد بالجرعة الأولى من لقاح شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" في خمسة مراكز تطعيم في جميع أنحاء البلاد.
Advertisements
Advertisements

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

رومانسى وبيغنيلى لحد دلوقتى.. شيرين رضا تكشف عن أسرار علاقتها بـ الهضبة

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

اليمن: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف الكارثة

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

إيطالي يهدد بتفجير مستشفى إنجليزي مقابل 10 ملايين استرليني