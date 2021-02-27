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أخبار العالم

بيان عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 ص
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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محمود نوفل
أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانا عاجلا بشأن عدد من الوافدين لدي المملكة حيث صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على 3 مواطنين، ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وبحسب صحيفة عكاظ؛ أوضح الرائد الكريديس أن المقبوض عليهم ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس.

كما نقلت الصحيفة السعودية عن المسؤول الأمني قوله إن المتهمين قاموا بسرقة أموال ومعدات وتجهيزات في أحياء عدة بمدينة الرياض وبيعها عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت 2.5 مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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