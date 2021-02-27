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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. بطء في شارع الهرم وسيولة تامة بطول طريق الكورنيش

السبت 27/فبراير/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم السبت في شوارع وميادين الجيزة.

ويشهد شارع الهرم بطئا في الحركة المرورية على مناطق الطالبية والعمرانية في القادم من الهرم باتجاه ميدان الجيزة.

كما يشهد محور 26 يوليو كثافات متوسطة أعلى مناطق سفنكس في القادم من ميدان لبنان باتجاه مناطق الكورنيش.

فيما تستقر الحالة المرورية على شارع فيصل وميدان الجيزة وكوبري الجيزة، وكذلك شارع مراد وشارل ديجول.

كذلك تستقر حركة المرور على شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، وشارع أحمد عرابي.

وتستقر حركة السيارات بطول كورنيش النيل، حيث تستقر الحالة المرورية على شارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي ومناطق العجوزة والكيت كات وإمبابة والوراق.

بينما تستقر حركة المرور على محور صفط اللبن، ومحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة وشارع التحرير بالدقي.
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