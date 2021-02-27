نتائج ختام بطولة الجمهورية للتنس بنادي التوفيقية.. صور

اختتمت أمس الجمعة 26 فبراير بطولة الجمهورية للتنس والتي أُقيمت على ملاعب نادي التوفيقية للتنس بالمهندسين.





وشارك في البطولة أكثر من ( 300) لاعب ولاعبة يمثلون جميع أندية الجمهورية، أقيمت البطولة على 9 ملاعب بنادي التوفيقية الذي يعد من أعرق الأندية المصرية في لعبة التنس.





وقال باسل رحمي رئيس مجلس إدارة نادي التوفيقية للتنس، إن تنظيم البطولة هذا العام في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا، مهمة صعبة، لكن الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية طوال البطولة وردود الفعل التي استقبلناها طوال فعاليات البطولة كانت المكسب الأهم.





وأضاف رحمي، أن أهمية هذه البطولة تأتي لكونها تصنيف (GA) وهي أعلى تصنيف على مستوى الجمهورية في بطولات التنس.





وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي، حيث حصل على المركز الأول زوجي رجال اللاعب محمد حاتم احمد ابو القاسم (نادي الصيد بالدقي) و اللاعب شريف محمد أمين مخلوف (نادي الصيد الدقي).





وحصل على المركز الأول سيدات اللاعبة مريم خالد إبراهيم.

حصل على المركز الأول فردي الرجال اللاعب كريم محمد الفقي (نادي الصيد الدقي).









حصل على المركز الأول زوجي شابات اللاعبة مريم خالد إبراهيم (وادي دجلة) واللاعبة جنى أحمد رفعت (winners academy).





حصل على المركز الأول شابات 18 سنة اللاعبة مريم خالد إبراهيم (نادي وادي دجلة).



