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رياضة

محمد إبراهيم: أتمنى ختام حياتي في الزمالك .. ريان وجمعة إضافة كبيرة لـ سيراميكا كليوباترا

السبت 27/فبراير/2021 - 12:55 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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عبدالله هشام
قال محمد ابراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن منظومة نادي سيراميكا تعمل بشكل محترف، وهذا سبب تفوقه في الدوري الممتاز، موجها الشكر إلى النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، ونائبه طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، وكذلك المدير الرياضي معتز البطاوي، على المجهود الكبير والدعم اللا متناهي الذي يقدمونه للفريق.

وأضاف محمد ابراهيم في تصريحات تلفزيونية: "سيراميكا كليوباترا يمتلك مدير فني على أعلى مستوى، الكابتن هيثم شعبان يمتلك فكرا رائعا، ويحب كرة القدم الممتعة ويلعب كل مباراة على الثلاث نقاط، وهدفه الفوز مهما كان اسم الخصم".

وعن صالح جمعة قال: "هو لاعب كبير ومهم جدا بالنسبة لنا، صالح جمعة إضافة قوية لفريق سيراميكا كليوباترا، وتم توظيفنا لنلعب سويا داخل الملعب، ونتمنى أن نمتلك أكثر من لاعب مثل صالح جمعة، ونفس الأمر لأحمد ياسر ريان، مهاجم كبير وسجل 6 أهداف في الدوري الممتاز، وهدف في كأس مصر، هو إضافة قوية لنا، مجتهد جدا وكل الناس تحبه، ويريد الجميع مساعدته لإخراج أفضل إمكاناته".

وعن هدفه قال: "هدف النادي كله هو الوصول إلى مكان جيد في مسابقة الدوري الممتاز، المنظومة تستحق مكانة مرموقة، والفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، كل مركز يضم أكثر من لاعب كلهم أفضل من بعضهم، ومعنا مدير فني قوي جدا، يثق في اللاعبين وفي نفسه، ونتمنى أن نكون على قدر الثقة".

وأكمل نجم الزمالك الأسبق: "نتمنى المشاركة في أحد البطولات الأفريقية الموسم المقبل، الموضوع ليس سهلا، ولكننا سنقاتل من أجل ذلك، لم أقلق بعد تذبذب النتائج في فترة معينة بالدوري، كنا نحتاج إلى التأقلم، بسبب ضيق الوقت بين الصعود وتكوين فريق جديد، ونجح الكابتن هيثم في هذا الأمر سريعا".

وعن سبب تألق اللاعبين بشكل عام خارج الأهلي والزمالك قال: "الاستقرار الذي يمنح الحرية لإخراج أفضل ما لديك، بالإضافة إلى التوفيق، ولكن لابد أن تعمل كثيرا لكي تصل إلى تلك الحالة، في أخر موسم لي مع الزمالك، لم أشارك بشكل أساسي، ولكن كان هناك ضغوط كثيرة، وتحملت أشياء ليست من اختصاصي، نادي الزمالك هو بيتي وله فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى عليا".

وزاد: "بعد الزمالك انتقلت إلى مصر للمقاصة وتعبت بشدة، والآن أنا في تجربة جديدة مع نادي سيراميكا كليوباترا الذي يوفر لنا كل شيء، وهذه المرة الأولى التي اتعامل فيها مع منظومة بهذا الشكل".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى ختام حياتي في بيتي نادي الزمالك، ولكني مرتبط بعقد مع نادي سيراميكا كليوباترا، وأي انتقال سيكون من خلال النادي، وتركيزي مع سيراميكا كليوباترا لتحقيق الهدف المنشود في هذا الموسم".
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