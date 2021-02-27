صندوق التنمية الثقافية يبدأ تلقي طلبات المشاركة في ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة في الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي وذلك حتى منتصف شهر مارس القادم بقصر الفنون بساحة الأوبرا، والذي ينظمه قطاع الصندوق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي وقطاع الفنون التشكيلية ودار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.





وصرح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق ورئيس اللجنة العليا للملتقى بأن الدورات السابقة قد حققت نجاحًا كبيرًا متمثلا في إقبال الكثير من الخطاطين والفنانين من داخل مصر وخارجها علي المشاركة، مؤكدًا أن ملتقى القاهرة سعي لترسيخ جماليات هذا الفن العريق باستناده الي رؤي فنية وبصرية لافته، كذلك الندوات العلمية التي شهدت إقبالا من المهتمين بعلوم وفنون الخط العربي مما أحدث حراكًا فنيًا كبيرًا.





من جانبه صرح الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقي إن الدورة الجديدة من الملتقي تحمل إسم الفنان الكبير يوسف أحمد، تحت شعار "علم بالقلم" لما تحويه الآية القرانية تكريم للقلم -مدون كل العلوم- حيث تتجلي هوية هذا الحدث الفني العالمي في شعاره السنوي كمنهج ورؤية، ينطلق من خلالها الفنانين الي ملامسة روح الملتقي عبر شعاره الذي يطرحه كل عام.





وأضاف " بغدادي " أن الفعاليات تضم ندوة علمية والتى من خلالها ستطرح التحديات التي تواجه الخط العربي علي طاولات البحث، بالإضافة إلى معرض عام يضم المكرمين وضيوف الشرف وورش العمل المتخصصة.





يمنح الملتقي جوائز مالية للفروع التالية : جائزة التيار الأصيل للمراكز الثلاث الأولي، جائزة التميز في الزخرفة، جائزة التميز في الاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية، كما يمنح الملتقي كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.





تتضمن شروط المشاركة في الملتقي هذه الدورة: ملىء إستمارة الإشتراك على الرابط التالى: https://www.cdf.gov.eg/?q=node/14243 ، كما تتضمن الشروط أن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة "علم بالقلم"، في فرعي المسابقة، ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة فى مسابقات أخري، كما يفضل كتابة الأعمال الفنية علي ورق مقهر (الورق سابق التجهيز)، وألا يكون قد مضي علي انتاج العمل الفني أكثر من عامين، ألا تزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فنانى الخط فرز وإختيار الأعمال المشاركة.





جدير بالذكر انه سيتم الاعلان عن موعد انعقاد الدورة السادسة وفقًا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء.