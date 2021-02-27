مش مجرد يقعد على الكتاب وخلاص .. استشاري تنمية بشرية يوجه نصائح مهمة للأمهات

قال عماد طلعت ، استشاري التنمية البشرية ، إن بعد العودة من فترة الاجازة إلى الدراسة مرة أخري، يوجد عبئ كبير على الطلاب الكبار قبل الصغار في العودة مرة أخري للدراسة والمذاكرة، منوها إلى أن الطالب لم يكن مستعدا لبداية الدراسة والاجتهاد بعد قضاء فترة طويلة من الراحة.





وأضاف "استشاري التنمية البشرية"، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الاطفال والسن الصغير يكون بمثابة عقبة في الدراسة لجميع الاباء والامهات، ومن أكثر الأمور صعوبة على الام هى أن تاخذ اولادها من الحياة المقلوبة فى الاجازة إلى الدراسة والسوشيال ميديا ، التى تجذب عدد كبير من الأطفال بشكل مبالغ جدا، معقبا: "انه بيكون دا الطبيعي للسن الصغير".







وأشار إلى أنه يجب على كل الاباء والامهات التركيز على ضبط الروابط لدى أطفالهم، لافتا إلى أن تلك الروابط تكون عبارة عن الاشياء التى تربط مشاعر كره أو حب لدي الاطفال عند رؤية أشياء وأماكن معينة، ومنها مكان معين، اغنية، رائحة معينة أو كلمة معينة"، فلذلك يجب على كل الاباء أن يحفزوا أبنائهم على حب الدراسة والمذاكرة من خلال الأجواء المحيطة بهم، وذلك لأن دائما الابناء تشعر بأن الدراسة محيطة بالتعب والارهاق الشديد والمجهود وقلة النوم.





وأوضح أنه ينصح الامهات بالمعاملة الذكية مع اولادهم قبل توجيهم إلى المذاكرة، معقبا "مش مجرد اقعدوا على الكتاب وخلاص"، مشيرا إلى أن حينها يقوم الطفل بالتهرب من المذاكرة، ومن هنا ينصح الطفل على بناء عامل الربط بين طفلها وبين حبه للمدرسة تدريجيا.





وأكد أنه يجب على كل أم أن تتحدث بشكل جيد على المدرسة أمام أطفالها، وحتى أنها يجب أن تذكر طفلها بدرجاته الممتازة خلال الامتحانات السابقة، وكيفكان المدرس بيكافئه على درجاته".