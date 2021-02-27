مشيدا بالإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدّراسة

تفقد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م، بكليات قطاع الدَّراسة والتي شملت كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي بدأت اليوم بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم .





وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن الجولة التفقدية تأتي في إطار متابعة فضيلة رئيس الجامعة انضباط سير العمل باللجان، والوقوف على التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.





وشدد رئيس الجامعة -خلال الجولة- على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.





وخلال تفقده للكليات أشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي طبقتها الكليات والمتمثلة في رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.





بجانب ذلك تأكد رئيس الجامعة من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.





رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبد الله محي عزب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سالم السكري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



