صناع الخير: مبادرات الدولة المجتمعية تاريخية وتستهدف الرعاية الشاملة.. شاهد

قال مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" ، إن مبادرات الدولة المتمثلة في "حياة كريمة" تواصل مجهوداتها ، يوميا ، بالقرى ، بالتعاون مع 23 جمعية أهلية ، تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي .





وأضاف مصطفى زمزم ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه يتم دراسة الحالات المستهدفة بالقري ، وتتعدى ألاف الأسر ، تحت مظلة الرعاية المجتمعية ، وحاليا هناك تطوزرات بمحافظة الوادي الجديد .





وتابع : يتم العمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودعم الحرف اليدوية ، معقبا :" مبادرة حياة كريمة تاريخية " .





وأكمل : العدد الأكبر من الوحدات الصحية بالقرى تحتاج إلى التطوير ، وضمها للنظام الصحي الشامل ، في تخطيط شامل ومتكامل .



