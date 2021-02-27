ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صناع الخير: مبادرات الدولة المجتمعية تاريخية وتستهدف الرعاية الشاملة.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
Advertisements
نورهان رأفت
قال مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" ، إن مبادرات الدولة المتمثلة في  "حياة كريمة" تواصل مجهوداتها ، يوميا ، بالقرى ، بالتعاون مع 23 جمعية أهلية ، تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي .

وأضاف مصطفى زمزم ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه يتم دراسة الحالات المستهدفة بالقري ، وتتعدى ألاف الأسر ، تحت مظلة الرعاية المجتمعية ، وحاليا هناك تطوزرات بمحافظة الوادي الجديد .

وتابع : يتم العمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودعم الحرف اليدوية ، معقبا :" مبادرة حياة كريمة تاريخية " .

وأكمل : العدد الأكبر من الوحدات الصحية بالقرى تحتاج إلى التطوير ، وضمها للنظام الصحي الشامل ، في تخطيط شامل ومتكامل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صناع الخير وأوركيديا يزودان أقسام الرمد في 7 مستشفيات جامعية بأحدث الاجهزة

صناع الخير: تطوير القرى المصرية يسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير.. فيديو

صناع الخير: تطوير 4500 قرية بتكلفة 515 مليار جنيه حدث تاريخي

إطلاق قافلة طبية ومساعدات إنسانية لأهالي حلايب وشلاتين

أهمها الوقت.. تعرف على شروط التطوع في مبادرة «حياة كريمة»

إطلاق "مبادرة حماية" في محافظة أسوان غدا

ترشيحاتنا

سلم رسالة مهمة لـ السيسي من الأمير.. مصدر مسؤول يكشف سر زيارة وزير خارجية الكويت اليوم للقاهرة

بعد أنباء اهتمام الأهلي بضمه.. سيمبا التنزاني يحدد سعر لويس ميكيسون

صورة نادرة تجمع الفنانة كريمة مختار بزوجها المخرج نور الدمرداش.. شاهد

ارتفاع مفاجئ.. 4 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

حذر المواطنين من التهاون.. مستشار رئيس الجمهورية يتوقع عودة الزيادة في إصابات كورونا خلال أبريل ومايو |فيديو

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو

أشبه بسيارة باتمان| تويوتا سوبرا 2021 وسعرها في دولة الإمارات.. صور